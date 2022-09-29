«Це досить неадекватно». У Пентагоні розповіли про рівень підготовки мобілізованих у росії
- Автор:
- Анна Холоднова
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Alex Wong / Staff
Росія може зіткнутися з багатьма проблемами під час мобілізації значної кількості цивільних.
Про це йдеться в заяві Міністерства оборони США.
За словами посадовця Пентагону, це не перший випадок, коли росіяни роблять щось подібне, але пошук нових бійців серед цивільних демонструє виклики, з якими стикається росія на полі бою.
«Вони мобілізувалися двічі до цього, один був у 1914 році й один у 1941 році. Якщо подумати про наслідки, які вони відчувають зараз, і порівняти це з Першою та Другою світовими війнами, це, безумовно, багато говорить про те, що українці змогли зробити з російською армією», — зазначив неназваний американський військовий.
Він вважає, що у росії можуть виникнути проблеми з тренуванням та оснащенням такої кількості цивільних. Адже багато військовослужбовців, які мають навчати призовників, зараз воюють в Україні.
Із відкритих джерел в інтернеті відомо, що деякі російські призовники могли пройти лише один день навчання, перш ніж їх відправили на війну в Україну, зазначив чиновник Пентагону.
«Я просто думаю про рівень підготовки в наших власних збройних силах і знаю, що це досить неадекватно», — додав він.
- 21 вересня путін оголосив у росії часткову мобілізацію, підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України та пригрозив ядерною зброєю в разі нападу на рф.
- Через мобілізацію росіяни почали активно тікати з країни. У британській розвідці вважають, що за тиждень від мобілізації в рф втекло вже більше людей, аніж росія мала у своїх військах у лютому — на початку повномасштабного вторгнення в Україну.