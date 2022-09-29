Генштаб: У війні проти України росія втратила 430 військових і 13 танків за добу
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Станом на 29 вересня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 58 580 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 2 325 танків;
- 4 909 бойових броньованих машин;
- 1 385 артилерійських систем;
- 331 реактивна система залпового вогню;
- 175 засобів протиповітряної оборони;
- 262 літаки;
- 224 гелікоптери;
- 3 751 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;
- 15 кораблів/катерів;
- 995 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 131 одиниця спеціальної техніки;
- 246 крилатих ракет.
Найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.