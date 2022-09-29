Генштаб: У війні проти України росія втратила 430 військових і 13 танків за добу

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Станом на 29 вересня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 58 580 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

2 325 танків;

4 909 бойових броньованих машин;

1 385 артилерійських систем;

331 реактивна система залпового вогню;

175 засобів протиповітряної оборони;

262 літаки;

224 гелікоптери;

3 751 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;

15 кораблів/катерів;

995 дронів оперативно-тактичного рівня;

131 одиниця спеціальної техніки;

246 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.