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Генштаб: У війні проти України росія втратила 430 військових і 13 танків за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Станом на 29 вересня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 58 580 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

Найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.