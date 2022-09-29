Швейцарські льодовики через сильну спеку пережили найбільше танення за всю історію

Новини

Pixabay

На швейцарських льодовиках зафіксували найбільшу швидкість танення з моменту початку реєстрації понад століття тому. Цього року вони втратили три кубічні кілометри льоду, або 6% свого обсягу — майже вдвічі більше, ніж у 2003 році, коли зафіксували попередній рекорд.

Про це повідомляє CNN із посиланням на Швейцарську мережу моніторингу льодовиків (GLAMOS).

Великі втрати льоду цього року стали результатом винятково низького зимового снігопаду в поєднанні з періодами сильної спеки. Зазвичай снігопад поповнює втрачений літом лід і допомагає захистити льодовики від подальшого танення, відбиваючи сонячне світло назад в атмосферу.

Цього року танення було настільки сильним, що навіть оголилась скеля, яка була захована під льодом протягом тисячоліть. Альпійські вчені були змушені проводити термінові ремонтні роботи на десятках ділянок по всій території Альп, оскільки танення льоду могло призвести до усунення їх вимірювальних полюсів.

«Завдяки кліматичним сценаріям ми знали, що така ситуація станеться, принаймні в майбутньому. І усвідомлення того, що майбутнє вже тут, просто «зараз, було, мабуть, найдивовижнішим чи найбільш шокуючим досвідом цього літа», — сказав Рейтер Маттіас Гусс, голова Швейцарської мережі моніторингу льодовиків.

Читайте також: В Індії тіло зниклого солдата знайшли на льодовику через 38 років

Понад половину льодовиків в Альпах перебувають у Швейцарії, де температура підвищується приблизно вдвічі порівняно із середнім глобальним показником. Якщо викиди парникових газів продовжать зростати, очікується, що до 2100 року льодовики Альп втратять понад 80% своєї нинішньої маси.