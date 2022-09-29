Росія вночі вдарила ракетами по Дніпру, є загиблі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Росія вночі вдарила ракетами по Дніпру, загинули троє людей, серед них одна 12-річна дівчинка, яку дістали з розбитого дому.
Про це вранці 29 вересня повідомив глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Пʼятеро людей поранені. Рятувальники продовжують розбирати завали — шукають людей.
У місті повністю зруйновані кілька приватних осель, пошкоджені понад 60 приватних і кілька багатоповерхових будинків, а також понівечені ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач.