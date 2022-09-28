Politico: ЄС планує ввести санкції проти філософа дугіна та співака расторгуєва. Також заборонять імпорт деяких дорогоцінних металів

Новини

Борисовський Євген / УНІАН

Європейський Союз планує ввести санкції проти російського філософа та ідеолога «руского міра» олександра дугіна, а також лідера російського музичного гурту «Любе» миколи расторгуєва. Крім цього, ЄС хоче накласти обмеження на імпорт та експорт деяких російських товарів.

Про це пише видання Politico, яке ознайомилося з проєктом восьмого пакета санкцій.

Євросоюз хоче заборонити імпорт деяких сталеливарних виробів із росії, щоб ще більше вдарити по доходах держбюджету рф. Також там планують заборонити закупівлю деяких предметів побуту, зокрема виготовлених у росії дезодорантів, бритв, туалетного паперу тощо.

Водночас пропонують ввести і експортні заборони, зокрема на продаж у росію напівпровідників, літаків та деякої хімічної продукції, яка може використовуватися у військових цілях.

Європейцям планують заборонити надавати росії архітектурні та інженерні послуги, а також юридичні чи ІТ-консультації.

ЄС вирішив викреслити заборону на закупівлю російських алмазів, однак певні обмеження на придбання «певних елементів, що використовуються в ювелірній промисловості, таких як каміння та дорогоцінні метали» все ж будуть. Крім цього, Євросоюз хоче ввести санкції проти компанії АЛРОСА — найбільшого у рф видобувача алмазів.

У перелік персональних санкцій планують додати філософа та ідеолога «руского міра» олександра дугіна, лідера російського музичного гурту «Любе» миколу расторгуєва, а також найбільшого акціонера російського військового концерну «Калашников» Алана Лушнікова.