InformNapalm створив цифрову базу даних усіх російських підрозділів, які воюють в Україні

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Getty Images / «Бабель»

Проєкт InformNapalm створив інтерактивну цифрову базу даних усіх російських підрозділів, які залучені до війни в Україні. Вони розділені на різні роди та види.

Про це йдеться на сайті проєкту.

Зокрема, дослідники вказали російські підрозділи сухопутних військ, танкових військ, ракетних військ, повітряно-десантних військ, а також військово-морського флоту, військово-космічних сил, військ звʼязку, військ радіо-хімічно-біологічного захисту та багато інших.

Крім цього, на сайті вказано і підрозділи росгвардії, а також бойовиків «л/днр».

Загалом дослідники нарахували близько 170 різних російських підрозділів, які воюють в Україні.