WSJ: США готують нові санкції проти провідних фінустанов росії

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Сполучені Штати готують нові санкції проти росії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, під обмеження можуть потрапити такі провідні фінансові установи, як Російське агентство зі страхування вкладів та система грошових переказів «Мир». Штати підозрюють, що москва використовує ці установи для обходу західних санкцій.

Крім того, розглядається можливість запровадження санкцій проти Національного клірингового центру та Національного розрахункового депозитарію, а також відключення більшої кількості російських банків від системи SWIFT, запровадження експортного контролю на ширший спектр товарів та запровадження санкцій проти більшої кількості держкомпаній.