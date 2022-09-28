Єврокомісія запропонувала восьмий пакет санкцій проти росії. Що туди увійшло?

Новини

Westend61 / Getty Images

Європейська комісія офіційно розробила та запропонувала восьмий пакет санкцій проти росії. Тепер представники країн-членів ЄС почнуть його обговорення.

Нові запропоновані обмеження проти росії озвучила на брифінгу очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Росія вивела вторгнення в Україну на новий рівень. І ми сповнені рішучості змусити кремль заплатити ціну за цю подальшу ескалацію», — зазначила вона.

Єврокомісія у новому пакеті санкцій пропонує:

розширити персональні санкції, додавши нових фізичних та юридичних осіб;

ввести нові обмеження на торгівлю, які позбавлять росію близько €7 мільярдів, а також заборонити поставки в росію ключових технологій для продовження війни;

ввести додаткові обмеження на користування європейськими послугами;

заборонити громадянам ЄС мати посади в органах управління російськими держкомпаніями;

підготувати механізми введення обмеження на ціну російської нафти;

працювати над запобіганням спробам росії обійти санкції.

Найближчим часом країни-члени Євросоюзу почнуть обговорення цього пакета і матимуть змогу вносити туди зміни за своїм бажанням. Рішення про санкції ЄС ухвалює одноголосно.