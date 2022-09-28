Єврокомісія запропонувала восьмий пакет санкцій проти росії. Що туди увійшло?
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Westend61 / Getty Images
Європейська комісія офіційно розробила та запропонувала восьмий пакет санкцій проти росії. Тепер представники країн-членів ЄС почнуть його обговорення.
Нові запропоновані обмеження проти росії озвучила на брифінгу очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
«Росія вивела вторгнення в Україну на новий рівень. І ми сповнені рішучості змусити кремль заплатити ціну за цю подальшу ескалацію», — зазначила вона.
Єврокомісія у новому пакеті санкцій пропонує:
- розширити персональні санкції, додавши нових фізичних та юридичних осіб;
- ввести нові обмеження на торгівлю, які позбавлять росію близько €7 мільярдів, а також заборонити поставки в росію ключових технологій для продовження війни;
- ввести додаткові обмеження на користування європейськими послугами;
- заборонити громадянам ЄС мати посади в органах управління російськими держкомпаніями;
- підготувати механізми введення обмеження на ціну російської нафти;
- працювати над запобіганням спробам росії обійти санкції.
Найближчим часом країни-члени Євросоюзу почнуть обговорення цього пакета і матимуть змогу вносити туди зміни за своїм бажанням. Рішення про санкції ЄС ухвалює одноголосно.
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