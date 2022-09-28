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Єврокомісія запропонувала восьмий пакет санкцій проти росії. Що туди увійшло?

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Westend61 / Getty Images

Європейська комісія офіційно розробила та запропонувала восьмий пакет санкцій проти росії. Тепер представники країн-членів ЄС почнуть його обговорення.

Нові запропоновані обмеження проти росії озвучила на брифінгу очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Росія вивела вторгнення в Україну на новий рівень. І ми сповнені рішучості змусити кремль заплатити ціну за цю подальшу ескалацію», — зазначила вона.

Єврокомісія у новому пакеті санкцій пропонує:

Найближчим часом країни-члени Євросоюзу почнуть обговорення цього пакета і матимуть змогу вносити туди зміни за своїм бажанням. Рішення про санкції ЄС ухвалює одноголосно.