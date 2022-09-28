У Запорізькій області утворили три військові адміністрації
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський утворив три військові адміністрації у Запорізькій області.
Відповідний указ він підписав сьогодні, 28 вересня, повідомляє пресслужба Офісу президента.
Указом № 673 глава держави утворив військові адміністрації у тимчасово окупованому Бердянському районі, а саме в селищі Андріївка та селах Андрівка і Берестове.
При цьому Зеленський доручив Генштабу ЗСУ та Запорізькій ОДА заснувати ці ВА. Указ президента набирає чинності з дня його опублікування.
- Нещодавно президент створив 20 військових адміністрацій у Луганській області, а також 15 адміністрацій у Херсонській області.