Уряд схвалив постанови для запуску «митного безвізу» з 1 жовтня

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Уряд схвалив постанови, які дозволять Україні приєднатися до Конвенцій про процедуру спільного транзиту і спрощення формальностей у торгівлі товарами, тобто «митного безвізу».

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

«Митний безвіз» пришвидшить переміщення товарів між країнами Європейського регіону.

Крім того, уряд визначив перелік товарів, які можна перевозити митною територією України без надання митниці забезпечення сплати митних платежів на час воєнного стану та одного року після його припинення. Перелік сформовано з урахуванням товарів, потрібних для обороноздатності країни.

Для схваленого переліку діятиме перехідний період з 1 жовтня 2022 року до 1 лютого 2023 року, протягом якого для бізнесу діятиме звичайний підхід щодо визначення товарів, які підпадатимуть під забезпечення сплати митних платежів.

«Митний безвіз» стане вже четвертим цього року після «енергетичного безвізу» в березні та «транспортного» й «економічного» безвізів улітку.