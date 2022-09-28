Міноборони білорусі повідомило про раптову перевірку військової частини повітряних сил

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Міноборони білорусі повідомило про раптову перевірку військової частини в селищі Мачулищі в Мінському районі. Перевірка протягом місяця триватиме у в/ч 06752, яка входить до складу повітряних сил.

Військові планують відпрацювати «призов і відновлення навичок військовозобовʼязаних, зняття зі зберігання військової й спеціальної техніки з метою перевірки її боєготовності».

Також відомство повідомило про зустріч своїх представників із представниками міноборони росії в Москві, де вони обговорили «найбільш актуальні питання взаємодії у військовій сфері».

Самопроголошений президент лукашенко ще 23 вересня казав, що в країні не буде мобілізації. Раніше він доручив військовим піднімати по тривозі війська у разі необхідності. При цьому він сказав, що його війська начебто не планують брати участь у війні проти України.