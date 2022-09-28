США домоглися зупинки обслуговування російських карток «Мир» у Туреччині. Що це означає
- Автор:
- Софія Телішевська
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Турецькі державні банки Ziraat Bank, Vakifbank і Halkbank припинили співпрацю з російською платіжною системою «Мир». Раніше від цієї співпраці відмовилися приватні банки İş Bankasi та DenizBank.
Тепер росіяни не зможу зняти гроші з цих карток або розплатитися ними віртуально в межах Туреччини, повідомляє Bloomberg.
Це означає, що в межах країни росіяни можуть розплачуватися лише готівкою.
Турецька влада почала шукати альтернативу, яка б дозволила росіянам і далі розплачуватись за товари та послуги.
Про те, що США націлилися на заборону використання карти «Мир» у Туреччині, стало відомо в середині вересня. Тоді джерела Financial Times сказали, що Вашингтон подасть «чіткий сигнал» фінансовим організаціям.
При цьому джерела FT розповіли, що Захід має намір боротися з ухиленням від санкцій не лише в Туреччині, але й у країнах Кавказу, Центральної Азії та Перської затоки.
Зараз картки «Мир» обслуговуються у Вʼєтнамі, Вірменії, Узбекистані, Білорусі, Казахстані, Киргизії та Таджикистані.
- 15 вересня США ввели санкції проти гендиректора Національної системи платіжних карток росії, яка керує системою платіжних карток «Мир», — Володимира Комлєва.
- На початку березня 2022 року платіжні системи Visa та MasterCard припинили роботу в рф — російські картки цих платіжних систем працюють лише всередині країни. Нові картки в росії ці компанії не випускатимуть.