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Франція відправить в Україну понад тисячу тонн гуманітарної допомоги

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Anthony Choren / Unsplash

Франція відправить понад тисячу тонн гуманітарних вантажів до України через порт Констанца в Румунії.

Про це повідомляють у Міністерстві Європи та закордонних справ країни.

Міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна 28 вересня вирушить до Марселю, щоб взяти участь у запуску операції «Човен для України».

Що увійде до переліку допомоги:

Франція також надішле понад 200 метрів аварійних мостів для реабілітації цивільної інфраструктури України: три збірні мости та три модульні металеві мости (один з них транспортуватимуть із Франції автівкою).