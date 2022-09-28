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Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила номінантів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Michel Catalisano / Unsplash

Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила претендентів на нагороди у 2022 році.

Лідерами за кількістю номінацій стали стрічки «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука (6 номінацій), «Клондайк» Марини Ер Горбач (5 номінацій), «Бачення метелика» Максима Наконечного (5 номінацій) та «Відблиск» Валентина Васяновича (4 номінації).

Список номінантів:

Найкращий повнометражний ігровий фільм:

Найкращий короткометражний ігровий фільм:

Найкращий документальний фільм:

Найкращий анімаційний фільм:

Відкриття року:

Найкращий режисер/режисерка:

Найкращий актор:

Найкраща акторка:

Найкращий сценарій фільму (ігрові повнометражні та ігрові короткометражні фільми):

Нагороду «За досягнення», яку дають українським авторам робіт про українське чи зарубіжне кіно, а також зарубіжним авторам робіт про українське кіно можуть отримати:

Переможців оголосять 20 жовтня на церемонії нагородження, яка відбудеться в день відкриття фестивалю «Київський тиждень критики».