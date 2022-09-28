Meta запускає в Україні функцію Facebook Reels
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Компанія Meta запускає в Україні функцію Reels у своїй соцмережі Facebook.
Про це йдеться у пресрелізі Meta.
Функція коротких 60-секундних відео буде доступна всім українським користувачам додатку протягом найближчих тижнів.
Як і в Instagram, для Reels у Facebook буде доступна музика, аудіоефекти тощо. Reels будуть доступні для перегляду устрічці новин, у групах та в закладці Watch.
Створювати Reels можна буде у сторіс (Stories) та безпосередньо в закладці Watch. Також у Facebook можна буде автоматично публікувати Instagram Reels. Це дозволить охопити аудиторію обох соцмереж.
- У серпні цього року Meta зробила доступною для українців функції Music і Reels в Instagram.