Меркель закликала серйозно ставитися до ядерних погроз путіна
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images
Колишня канцлер Німмеччини Ангела Меркель закликала не вважати блефом політичні заяви президента росії володимира путіна.
Про це пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung.
Свою заяву Меркель зробила напередодні під час відкриття Фонду федерального канцлера Гельмута Коля.
«Ви повинні серйозно ставитися до його слів, [...] не відмахуватись від них як від блефу, а серйозно ставитися до них — це в жодному разі не ознака слабкості, а ознака політичної мудрості, яка допомагає зберегти простір для маневру або, що не менш важливо, навіть розробити новий план», — зазначила вона, коментуючи ядерні погрози кремля.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що ядерна загроза з боку російської федерації може стати реальністю.
- 21 вересня путін оголосив у росії часткову мобілізацію, підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України і пригрозив ядерною зброєю в разі нападу на рф. Фактично він натякнув на можливість ядерних ударів, якщо ЗСУ будуть і далі звільняти окуповані території.