Президент: Війна закінчиться тільки після повної деокупації українських територій

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Україна має повернути всі свої тимчасово окуповані території — лише тоді можна буде говорити про закінчення війни.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування зі студентами та викладачами Гарвардського університету.

«Якщо не буде чітко зрозуміло, що ми повернули свою землю, війна закінчилася і ось він — мир, а щось буде завжди під знаком питання, якась не деокупована частина, а інша частина — у якомусь компромісі, то, повірте мені, росія все одно повертатиметься до окупації нашої землі», — зазначив глава держави.

Президент наголосив, що Україна, на жаль, не зможе повернути своїх загиблих громадян, але точно зможе відновити справедливість, яка починається з повернення своєї землі.

Зеленський переконаний, що війна росії проти України продемонструвала необхідність перезавантажити міжнародні інституції, які мають реагувати швидше, бажано превентивно, а не чекати на поганий результат.

За його словами, світ має бути міцним і не боятися ядерних залякувань з боку того чи іншого агресора.

«Таких погроз буде ще багато. Щоб їх було менше, має бути системно виписано, якою буде реакція, навіть на слова чи наміри. Щоб такі військово-політичні керівники боялися навіть думати погрожувати будь-якій державі чим завгодно — ядерною зброєю, голодом, анексією чи окупацією», — сказав Зеленський.

Президент переконаний, що Україна може подати приклад таких змін у системі міжнародної безпеки, адже саме на території нашої країни агресор порушував права людини, катував, ґвалтував, захоплював атомну електростанцію, погрожував ядерною зброєю.