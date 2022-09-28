Лідерка «Братів Італії» Джорджа Мелоні пообіцяла Україні підтримку від нового уряду

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Giorgia Meloni / Facebook

В Італії на парламентських виборах ультраправа партія «Брати Італії», яку очолює 45-річна Джорджа Мелоні, здобула перемогу. Очікується, що вже найближчим часом вона стане новим премʼєр-міністром країни.

Володимир Зеленський привітав Мелоні з перемогою на виборах і висловив надію на співпрацю з новим італійським урядом.

«Вітаємо Джорджу Мелоні та її партію з перемогою на виборах. Ми цінуємо постійну підтримку України з боку Італії в боротьбі з російською агресією. Ми розраховуємо на плідну співпрацю з новим урядом Італії», — написав Зеленський

У відповідь глава «Братів Італії» запевнила українського президента в подальшій підтримці з боку Риму.

«Шановний Володимир Зеленський, ви знаєте, що можете розраховувати на нашу вірну підтримку у справі свободи українського народу. Будьте сильними і бережіть свою віру!» — заявила Мелоні.

Раніше у США заявили, що готові до співпраці з новим урядом Італії для підтримки України у протистоянні з росією.