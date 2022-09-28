Через ракетний удар по Харкову 18,5 тисячі споживачів залишилися без світла

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Унаслідок ракетних ударів, завданих по Харкову, частково знеструмлені Шевченківський, Холодногірський та Новобаварський райони міста.

Зараз приблизно 18,5 тисячі споживачів залишаються без світла, повідомили у пресслужбі АТ «Харківобленерго».

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Купʼянський, Ізюмський, Харківський та Богодухівський райони Харківської області.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що пʼятеро цивільних госпіталізовані з пораненнями. «У Богодухівському районі поранення отримала 16-річна дівчина. Її стан медики оцінюють як важкий», — написав Синєгубов.