Через ракетний удар по Харкову 18,5 тисячі споживачів залишилися без світла
- Автор:
- Софія Телішевська
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Унаслідок ракетних ударів, завданих по Харкову, частково знеструмлені Шевченківський, Холодногірський та Новобаварський райони міста.
Зараз приблизно 18,5 тисячі споживачів залишаються без світла, повідомили у пресслужбі АТ «Харківобленерго».
Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Купʼянський, Ізюмський, Харківський та Богодухівський райони Харківської області.
Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що пʼятеро цивільних госпіталізовані з пораненнями. «У Богодухівському районі поранення отримала 16-річна дівчина. Її стан медики оцінюють як важкий», — написав Синєгубов.
- 11 вересня російські війська обстріляли Харківську ТЕЦ-5 — одну з найбільших теплоелектроцентралей в Україні, що розташована поблизу села Подвірки Дергачівського району Харківщини.
- Унаслідок російських обстрілів енергопостачання (відповідно, і водопостачання) зникло в Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, частково в Донецькій та Запорізькій областях.