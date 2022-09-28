Євробанк погіршив прогноз для України. Економіка впаде на 30%, зростання прогнозується лише до 8%

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Death to Stock

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оновив прогноз скорочення економіки України. Через війну у 2022 році прогнозується падіння економіки на 30%, а зростання прогнозується лише до 8% у наступному році. До цього ЄБРР прогнозував на 2023 рік ріст на 25%.

У прогнозі сказано, що бої йдуть лише на сході та півдні, які разом генерували близько 20% ВВП, але економічна діяльність скоротилась навіть у тих регіонах, де спокійно. Це викликано проблемами з логістикою, браком працівників і фінансовими труднощами.

Окрім цього, багато економічних втрат завдали російські обстріли та блокада Чорного моря. Перешкоджання експорту сільськогосподарської продукції та руйнування металургійних підприємств знищили дві основні експортні статті України.

Відновлення експорту сільськогосподарської продукції та міжнародна фінпідтримка можуть позитивно вплинути на економіку України протягом останніх місяців 2022 року, проте війна може внести свої корективи.