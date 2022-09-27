Очільник Держдепу Блінкен: Україна може застосовувати американську зброю для ударів по окупованих територіях навіть після «референдумів»

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U.S. Embassy Moldova / Flickr

Голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має право використовувати американську зброю для ударів по росіянах на українських окупованих територіях. Проведені росією «референдуми» нічого не змінюють.

Про це пише CNN.

«Україна має абсолютне право захищати себе на всій своїй території, у тому числі для повернення території, яка була незаконно захоплена у той чи інший спосіб росією», — сказав Блінкен.

Він зазначив, що США ніколи не визнають окуповані території України частиною росії. Блінкен підкреслив, що США готують жорсткі санкції проти росії через спроби анексії українських територій.