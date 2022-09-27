Окупанти оголосили результати своїх псевдореферендумів. Усюди — понад 87% за «приєднання» до росії

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Очільники окупаційних адміністрацій на захоплених росією землях почали оголошувати результати своїх псевдореферендумів за включення цих територій до складу рф.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Так, за включення «лнр» до складу рф нібито проголосували 98,42% жителів, окупованої частини Запорізької області — 93,11%, окупованої частини Херсонської області — 87,05%, самопроголошеної «днр» — 98,69% жителів.

Фейкові «референдуми» відбувалися під контролем російських військових. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що під час так званого голосування до жителів області російські війська застосовували тиск та погрози. Про погрози та фальсифікації говорять і жителі «лнр» та «днр».

За даними громадських організацій, для проведення псевдореферендумів російська окупаційна влада використала списки людей, які добровільно отримували російську допомогу, списки пенсіонерів, які отримували пенсію готівкою на «Укрпошті», списки підприємців, які сплачували місцеві податки, а також вилучені з архівів списки виборців.