Росіяни обстріляли Харків, частина міста знеструмлена

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Російські окупанти завдали декількох ракетних ударів по Харкову.

Про це повідомила місцева влада.

Зокрема, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по одному з обʼєктів інфраструктури у Холодногірському районі, після чого у частині міста зникло світло.

«Інформація щодо постраждалих уточнюється. Енергетики та комунальні служби працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електрику до будинків харківʼян», — додав Терехов.

Голова Харківщини Олег Синєгубов повідомив, що на цю хвилину постраждалих немає, але інформація уточнюється. «Є перебої з електропостачанням, порушено звʼязок з лінією виклику екстреної допомоги за номером «103», медики готові приймати виклики за номером «112», — повідомив він.