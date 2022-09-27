Росіяни обстріляли Харків, частина міста знеструмлена
- Автор:
- Олег Панфілович
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Getty Images
Російські окупанти завдали декількох ракетних ударів по Харкову.
Про це повідомила місцева влада.
Зокрема, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по одному з обʼєктів інфраструктури у Холодногірському районі, після чого у частині міста зникло світло.
«Інформація щодо постраждалих уточнюється. Енергетики та комунальні служби працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електрику до будинків харківʼян», — додав Терехов.
Голова Харківщини Олег Синєгубов повідомив, що на цю хвилину постраждалих немає, але інформація уточнюється. «Є перебої з електропостачанням, порушено звʼязок з лінією виклику екстреної допомоги за номером «103», медики готові приймати виклики за номером «112», — повідомив він.
- 11 вересня російські війська обстріляли Харківську ТЕЦ-5 — одну з найбільших теплоелектроцентралей в Україні, що розташована поблизу села Подвірки Дергачівського району Харківщини.
- Унаслідок російських обстрілів енергопостачання (відповідно, і водопостачання) зникло в Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, частково в Донецькій та Запорізькій областях.