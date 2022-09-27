Ілон Маск очолив список найбагатших американців за версією Forbes
- Автор:
- Софія Телішевська
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Директор Tesla та SpaceX Ілон Маск уперше очолив щорічний рейтинг американського Forbes. Чотири роки поспіль у цьому статусі був Джефф Безос, але він втратив позицію через падіння акцій Amazon.
Статки Маска Forbes USA оцінив у $251 млрд, що на 32% більше, ніж у 2021 році.
Натомість Безос опустився на другу сходинку зі статками $151 млрд. Минулоріч цей показник сягав $196,2 млрд.
Місця рейтингу з третього по пʼяте виглядають так:
- засновник Microsoft Білл Гейтс ($106 млрд);
- співзасновник Oracle Ларрі Еллісон ($101 млрд);
- засновник Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт ($95 млрд).
Найзаможнішою жінкою США визнано вдову співвласника Koch Industries Джулі Кох з капіталом у $56 млрд. Друге місце за акціонеркою Walmart Еліс Уолтон ($55,7 млрд), а третій рядок рейтингу посіла колишня дружина Джеффа Безоса Маккензі Скотт ($37,7 млрд).
Загальний стан 20 найзаможніших учасників рейтингу оцінили у $1,6 трлн, що на $235 млрд менше, ніж у 2021 році.
Найбільшим невдахою року став Марк Цукерберг, який випав із першої десятки вперше з 2014 року, оскільки акції Meta Platforms впали на 57%, зменшивши його статки на $74 млрд.