Ілон Маск очолив список найбагатших американців за версією Forbes

Новини

Директор Tesla та SpaceX Ілон Маск уперше очолив щорічний рейтинг американського Forbes. Чотири роки поспіль у цьому статусі був Джефф Безос, але він втратив позицію через падіння акцій Amazon.

Статки Маска Forbes USA оцінив у $251 млрд, що на 32% більше, ніж у 2021 році.

Натомість Безос опустився на другу сходинку зі статками $151 млрд. Минулоріч цей показник сягав $196,2 млрд.

Місця рейтингу з третього по пʼяте виглядають так:

засновник Microsoft Білл Гейтс ($106 млрд);

співзасновник Oracle Ларрі Еллісон ($101 млрд);

засновник Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт ($95 млрд).

Найзаможнішою жінкою США визнано вдову співвласника Koch Industries Джулі Кох з капіталом у $56 млрд. Друге місце за акціонеркою Walmart Еліс Уолтон ($55,7 млрд), а третій рядок рейтингу посіла колишня дружина Джеффа Безоса Маккензі Скотт ($37,7 млрд).

Загальний стан 20 найзаможніших учасників рейтингу оцінили у $1,6 трлн, що на $235 млрд менше, ніж у 2021 році.

Найбільшим невдахою року став Марк Цукерберг, який випав із першої десятки вперше з 2014 року, оскільки акції Meta Platforms впали на 57%, зменшивши його статки на $74 млрд.