На Харківщині через інтенстивні обстріли проводять часткову евакуацію населення
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Харківській області через постійні обстріли деокупованих територій влада проводить часткову евакуацію населення.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
«Людей, які мають бажання виїхати, організовано транспортуємо автобусами у більш безпечні місця в області», — зазначив він.
Наразі на деокупованих територіях залишили свої домівки 8 933 особи. Найбільше людей евакуюється з Купʼянського району, який зараз ворог обстрілює найінтенсивніше. На сьогодні з громад цього району виїхали понад шість тисяч людей. Усім евакуйованим надають тимчасове житло та гуманітарну допомогу.
- У Харківській області Сили оборони України звільнили від ворога та зачистили 454 населених пункти, зокрема селище Купʼянськ-Вузловий на лівому березі річки Оскіл, у якому розташований великий залізничний вузол.