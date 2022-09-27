На Харківщині через інтенстивні обстріли проводять часткову евакуацію населення

Новини

У Харківській області через постійні обстріли деокупованих територій влада проводить часткову евакуацію населення.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Людей, які мають бажання виїхати, організовано транспортуємо автобусами у більш безпечні місця в області», — зазначив він.

Наразі на деокупованих територіях залишили свої домівки 8 933 особи. Найбільше людей евакуюється з Купʼянського району, який зараз ворог обстрілює найінтенсивніше. На сьогодні з громад цього району виїхали понад шість тисяч людей. Усім евакуйованим надають тимчасове житло та гуманітарну допомогу.