Netflix відкриває першу власну ігрову студію, щоб створювати відеоігри «світового рівня»

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Thibault Penin / Unsplash

Стримінговий сервіс Netflix відкриває свою першу повністю ігрову студію, щоб створювати відеоігри «світового рівня».

Про це повідомляється на сайті Netflix.

Студія відкриється у Гельсінкі (Фінляндія). Локацію вибрали для студії через велику кількість розробників ігор у місті. Поки у Netflix кажуть, що планують створювати ігри «світового рівня» без реклами й можливості донатити всередині гри. Керівництвом студії займеться Марко Ластікка, який раніше працював виконавчим продюсером у Electronic Arts.

Раніше Netflix придбав ігрові студії Next Games, Night School Studio та Boss Fight Entertainment, проте нова студія подається, як перша своя, яка буде побудована з нуля і під свої цілі.