Netflix відкриває першу власну ігрову студію, щоб створювати відеоігри «світового рівня»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Thibault Penin / Unsplash
Стримінговий сервіс Netflix відкриває свою першу повністю ігрову студію, щоб створювати відеоігри «світового рівня».
Про це повідомляється на сайті Netflix.
Студія відкриється у Гельсінкі (Фінляндія). Локацію вибрали для студії через велику кількість розробників ігор у місті. Поки у Netflix кажуть, що планують створювати ігри «світового рівня» без реклами й можливості донатити всередині гри. Керівництвом студії займеться Марко Ластікка, який раніше працював виконавчим продюсером у Electronic Arts.
Раніше Netflix придбав ігрові студії Next Games, Night School Studio та Boss Fight Entertainment, проте нова студія подається, як перша своя, яка буде побудована з нуля і під свої цілі.
- У минулому році Netflix запустив розділ відеоігор Netflix Games у своєму додатку. Згодом на Android і iOS почали виходити мобільні ігри.