Польща стала повністю незалежною від російського газу. В країні відкрили Балтійський газопровід
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Польщі відкрили Балтійський газопровід, яким до країни постачатиметься газ з норвезького шельфу через територію Данію.
Участь в урочистій церемонії серед інших взяли президент та прем’єр-міністр Польщі Анджей Дуда і Матеуш Моравецький, а також глава уряду Данії Метте Фредеріксен.
Дуда наголосив, що цей газопровід дає країні незалежність від російського газу, оскільки рф «закрутила кран» в Ямальському газопроводі.
Своєю чергою прем’єр Данії Фредріксен зазначила, що Копенгаген підтримує санкції проти росії, а Європа має зробити все можливе, щоб росія не могла використовувати енергетику як зброю проти Європи.
«путін не може перемогти в цій війні. Ми продовжуватимемо надавати нашу велику і спільну підтримку Україні, разом ми призведемо до поразки режиму путіна», — наголосила вона.
- Baltic Pipe почали будувати 4 вересня 2020 року і закінчили роботи раніше часу — 27 вересня замість 1 жовтня, як планувалося.