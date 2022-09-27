Після оголошення в росії мобілізації до Грузії щодня прибувають до 11 тисяч росіян

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Після оголошення в росії мобілізації до Грузії через контрольно-пропускний пункт «Верхній Ларс» щодня прибувають 10—11 тисяч росіян. Це вдвічі більше, аніж було до мобілізації.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі, передає «Радіо Свобода».

За його словами, 25 вересня до Грузії прибули майже 11 200 громадян росії, 26 вересня — приблизно 10 400.

Вводити обмеження для росіян Грузія поки не планує, проте Гомелаурі закликав грузинську опозицію визначитися з вимогами — чи потрібно заборонити вʼїзд росіянам, чи пускати їх до країни, щоб вони не вирушили на війну проти України.