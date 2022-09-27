Президент звільнив послів України у Швейцарії та Нідерландах

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Володимир Зеленський звільнив Максима Кононенка з посади посла України в Нідерландах і Артема Рибченка з посади посла у Швейцарській Конфедерації та Ліхтенштейні.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

«Звільнити Кононенка Максима Олексійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Нідерланди та з посади постійного представника України при Організації із заборони хімічної зброї за сумісництвом», — зазначається в указі № 669/2022.

Указом № 670/2022 президент звільнив Артема Рибченка з посад посла України у Швейцарській Конфедерації та посла України у Князівстві Ліхтенштейн.

Водночас іншим указом № 671/2022 посла України при Ватикані Андрія Юраша призначили послом України при Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти за сумісництвом.