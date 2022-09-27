ГУР: Росіяни заборонили людям виїжджати з окупованого Енергодару

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Російські окупанти заборонили мешканцям Енергодару виїжджати на підконтрольну Україні територію та взагалі за межі міста. Особливий контроль росіяни застосовують до працівників оперативних змін Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.

Зараз вулиці міста та навколишніх сіл і селищ майже порожні. Місцеві сидять по домівках і намагаються не виходити без крайньої потреби. По вулицях ходять патрулі російських військових з анкетами для голосування на псевдореферендумах.

На всіх зустрічних росіяни наводять зброю, видають «бюлетені для голосування» та вказують, де саме треба поставити позначку. Людей також змушують голосувати за давно померлих родичів.

Усім, хто наважився «проголосувати» проти приєднання до росії, погрожують мобілізацією до лав російської армії.