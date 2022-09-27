Британська розвідка: Цього тижня кремль може оголосити про приєднання окупованих регіонів України до рф

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Пресслужба Кремля

За даними британської розвідки, кремль 30 вересня може оголосити про приєднання окупованих регіонів України, де пройшли псевдореферендуми, до рф.

«У пʼятницю, 30 вересня, заплановано звернення президента путіна до обох палат російського парламенту. Існує реальна ймовірність того, що путін використає своє звернення, щоб офіційно оголосити про приєднання окупованих регіонів України до рф», — йдеться в повідомленні.

Російська влада сподівається, що оголошення про приєднання території буде сприйматися як виправдання «спеціальної військової операції» та консолідує патріотичну підтримку війни. Проте в розвідці вважають, що мобілізація і невдачі на фронті підірвали підтримку конфлікту.