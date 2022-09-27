Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки черги на кордоні рф і Грузії. Масштабні затори видно з космосу
- Автор:
- Анна Холоднова
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Maxar Technologies
Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки масштабних заторів на кордоні рф і Грузії.
Ось як вони виглядають.
«Супутникове зображення від 25 вересня 2022 року показує великий затор транспортних засобів, які виїжджають із росії та намагаються перетнути кордон із Грузією на КПП «Ларс» після указу президента росії путіна про мобілізацію для участі у війні в Україні», — йдеться в дописі.
- 21 вересня путін оголосив у росії часткову мобілізацію, підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України та пригрозив ядерною зброєю в разі нападу на рф.
- Через мобілізацію росіяни почали активно тікати з країни. Нечисленні протести в рф очікувано захлинулися. Наймасовіший спротив мобілізації проявили лише в Дагестані.
- Адміністрація путіна роздала державним і провладним ЗМІ методичку, як пояснювати росіянам необхідність мобілізації та відправки чоловіків на війну.