Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки черги на кордоні рф і Грузії. Масштабні затори видно з космосу

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Maxar Technologies

Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки масштабних заторів на кордоні рф і Грузії.

Ось як вони виглядають.

«Супутникове зображення від 25 вересня 2022 року показує великий затор транспортних засобів, які виїжджають із росії та намагаються перетнути кордон із Грузією на КПП «Ларс» після указу президента росії путіна про мобілізацію для участі у війні в Україні», — йдеться в дописі.