Генштаб: У війні проти України росія втратила вбитими 550 своїх військових за добу

Новини

Каміла Грабчук / «Бабель»

Станом на 27 вересня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 57 750 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

2 306 танків;

4 881 бойова броньована машина;

1 378 артилерійських систем;

331 реактивна система залпового вогню;

175 засобів протиповітряної оборони;

261 літак;

224 гелікоптери;

3 730 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

15 кораблів/катерів;

977 дронів оперативно-тактичного рівня;

131 одиниця спеціальної техніки;

241 крилата ракета.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.