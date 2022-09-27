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Генштаб: У війні проти України росія втратила вбитими 550 своїх військових за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Каміла Грабчук / «Бабель»

Станом на 27 вересня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 57 750 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

Найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.