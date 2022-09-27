У росії фсб затримала консула Японії — його звинувачують у шпигунстві. У японському МЗС відповіли

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Російська федеральна служба безпеки затримала японського консула Мотокі Тацунорі у Владивостоці 26 вересня. Його звинувачують у шпигунстві.

Про це пише CNN із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

У фсб повідомили, що дипломата затримали «на гарячому під час отримання за грошову винагороду інформації обмеженого поширення [тобто конфіденційної] про поточні аспекти співпраці росії з однією з країн Азійсько-Тихоокеанського регіону» і про «вплив санкційної політики Заходу на економічну ситуацію у Приморському краї».

Міністерство закордонних справ рф також оголосило консула персоною нон ґрата. Причиною стала «діяльність, несумісна зі статусом консульської посадової особи, яка завдає шкоди інтересам безпеки росії», — йдеться в заяві мзс рф.

Міністр закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса заявив, що затримання японського консула росією викликає «надзвичайний жаль і є неприйнятним».

«Консульського офіцера забрали в нерухомому стані, із завʼязаними очима від початку до кінця, із опущеними руками та головою, його піддали залякувальному допиту», — сказав Хаяші журналістам 27 вересня і додав, що «немає абсолютно жодних доказів незаконної діяльності, як стверджує російська сторона».

За його словами, віцеміністр закордонних справ Такео Морі зранку 27 вересня викликав посла росії в Японії Михайла Галузіна. Морі подав офіційний протест. У ньому японська сторона вимагає від рф офіційних вибачень і запобіжників від повторення таких дій.

Голова МЗС Японії також зазначив, що уряд його країни вживе «відповідних заходів», сказав Хаясі.