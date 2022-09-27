У росії фсб затримала консула Японії — його звинувачують у шпигунстві. У японському МЗС відповіли
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Російська федеральна служба безпеки затримала японського консула Мотокі Тацунорі у Владивостоці 26 вересня. Його звинувачують у шпигунстві.
Про це пише CNN із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.
У фсб повідомили, що дипломата затримали «на гарячому під час отримання за грошову винагороду інформації обмеженого поширення [тобто конфіденційної] про поточні аспекти співпраці росії з однією з країн Азійсько-Тихоокеанського регіону» і про «вплив санкційної політики Заходу на економічну ситуацію у Приморському краї».
Міністерство закордонних справ рф також оголосило консула персоною нон ґрата. Причиною стала «діяльність, несумісна зі статусом консульської посадової особи, яка завдає шкоди інтересам безпеки росії», — йдеться в заяві мзс рф.
Міністр закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса заявив, що затримання японського консула росією викликає «надзвичайний жаль і є неприйнятним».
«Консульського офіцера забрали в нерухомому стані, із завʼязаними очима від початку до кінця, із опущеними руками та головою, його піддали залякувальному допиту», — сказав Хаяші журналістам 27 вересня і додав, що «немає абсолютно жодних доказів незаконної діяльності, як стверджує російська сторона».
За його словами, віцеміністр закордонних справ Такео Морі зранку 27 вересня викликав посла росії в Японії Михайла Галузіна. Морі подав офіційний протест. У ньому японська сторона вимагає від рф офіційних вибачень і запобіжників від повторення таких дій.
Голова МЗС Японії також зазначив, що уряд його країни вживе «відповідних заходів», сказав Хаясі.
- 26 вересня генеральний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно оголосив, що Японія заборонила експорт до росії товарів, повʼязаних із хімічною зброєю — це додаткові антиросійські санкції через вторгнення в Україну.