Харківський бабак-віщун Тимко пережив окупацію

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Харківський бабак-віщун Тимко разом з іншими тваринами пережив окупацію у селі Нестерівка Великобурлуцької громади.

Весь цей час у Нестерівці жили близько 30 бабаків, всі вони почуваються добре, розповів «Суспільному» завідувач лабораторії «Східні степи» біологічного факультету ХНУ імені Каразіна Володимир Грубник.

В окупації з бабаками були двоє наглядачів, працівники лабораторії Володимир та Галина.

Під час окупації бабаки жили в клітках і не голодували, торік восени їм закупили близько тонни корму.

У Тимка все гаразд, він вже готується відпочивати.