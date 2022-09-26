Харківський бабак-віщун Тимко пережив окупацію
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Pexels / Pixabay
Харківський бабак-віщун Тимко разом з іншими тваринами пережив окупацію у селі Нестерівка Великобурлуцької громади.
Весь цей час у Нестерівці жили близько 30 бабаків, всі вони почуваються добре, розповів «Суспільному» завідувач лабораторії «Східні степи» біологічного факультету ХНУ імені Каразіна Володимир Грубник.
В окупації з бабаками були двоє наглядачів, працівники лабораторії Володимир та Галина.
Під час окупації бабаки жили в клітках і не голодували, торік восени їм закупили близько тонни корму.
У Тимка все гаразд, він вже готується відпочивати.
- Нагадаємо, 2 лютого 2022 року бабак Тимко спрогнозував «нестабільну весну». Тоді він жив на біологічній станції Харківського національного університету ім. Каразіна в селі Гайдари Зміївського району Харківської області.