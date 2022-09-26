Нідерланди на тлі російських «референдумів» пообіцяли посилити військову підтримку України
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте пообіцяв посилити військову підтримку України навіть попри проведення росією фейкових «референдумів». Він провів телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським.
Про це Рютте написав у своєму Twitter.
«Ми посилюємо підтримку України. Більше зброї, більше санкцій і більше ізоляції для росії. Я ще раз наголосив на цьому, розмовляючи з Зеленським, у відповідь на мобілізацію росії та нелегітимні «референдуми», — підкреслив він.
Рютте зазначив, що захист Європи має вирішальне значення для спільної безпеки.
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