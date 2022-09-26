Велика Британія запровадила санкції проти росії за псевдореферендуми на окупованих територіях України

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Велика Британія запровадила санкції проти 92 фізичних і юридичних осіб у відповідь на незаконні референдуми про приєднання до росії окупованих нею територій України.

Про це повідомив британський уряд.

До санкційних списків потрапили 33 чиновники та колабораціоністи, які перебувають у тимчасово окупованих регіонах України, зокрема главу «уряду Херсон» сергія єлісєєва, «міністра освіти і науки лнр» івана кусова, главу «уряду Запоріжжя» євгена балицького і заступника «глави днр» євгена солнцева.

Під обмеженнями також опинилися олігархи Год Нісанов та Зарах Ілієв, Іскандер Махмудов («Уральська гірничо-металургійна компанія»), Ігор Макаров (інвестиційна група ARETI). Крім того, обмеження запровадили проти 23 членів ради директорів та правління «Газпромбанка», 16 членів наглядової ради й правління «Сбербанка» та його керівництва і 10 керівників «Совкомбанка».

Також під санкції потрапила агенція IMA Consulting, яка керувала публічними кампаніями для просування фейкових референдумів та російська компанія «Гознак», яка виготовляє державні документи рф, зокрема паспорти на тимчасово окупованих територіях України.