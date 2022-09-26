СБУ оголосила підозри «посадовцям» так званих «лднр», які організовували псевдореферендуми
- Автор:
- Анна Холоднова
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Alexander Reka \ TASS via Getty Images
Служба безпеки України повідомила про підозру організаторам російського псевдореферендуму на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Про це йдеться в дописі СБУ.
Підозру отримали:
- Володимир Висоцький — «голова центральної виборчої комісії днр»;
- Олена Кравченко — «голова центральної виборчої комісії лнр»;
- Олександр Кофман — «голова громадської палати днр»,
- Марина Філіпова — «радниця голови лнр».
Їх підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Найближчим часом цих людей оголосять у розшук.