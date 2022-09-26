СБУ оголосила підозри «посадовцям» так званих «лднр», які організовували псевдореферендуми

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Alexander Reka \ TASS via Getty Images

Служба безпеки України повідомила про підозру організаторам російського псевдореферендуму на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться в дописі СБУ.

Підозру отримали:

Володимир Висоцький — «голова центральної виборчої комісії днр»;

Олена Кравченко — «голова центральної виборчої комісії лнр»;

Олександр Кофман — «голова громадської палати днр»,

Марина Філіпова — «радниця голови лнр».

Їх підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Найближчим часом цих людей оголосять у розшук.