Молдова може позбавити громадянства тих, хто воюватиме на боці рф в Україні

Новини

Синиця Олександр / УНІАН

Президент Молдови Майя Санду заявила, що її країна може позбавити громадянства людей, які воюватимуть на боці росії в Україні.

Про це пише Reuters.

У невизнаному Придністровʼї проживає 200 тисяч людей з подвійним молдавсько-російським громадянством. На думку Санду, існує ризик, що деяких з цих людей мобілізує росія.

«Щоб цього не сталося, ми аналізуємо можливість застосування процесу позбавлення громадянства Молдови для тих людей [із російськими паспортами], які воюють на боці агресора. Ми також розглядаємо можливість посилення покарання громадян Молдови [без російських паспортів]..., які перебувають у лавах збройних сил агресора», — сказала президент Молдови.

За її словами, Молдова проводить консультації з москвою, щоб запобігти призову своїх громадян.