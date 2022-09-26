ГУР: росія готує масштабні кібератаки на енергетичні системи України та союзників

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Unsplash / Jefferson Santos

Росіяни планують масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України та її союзників.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.

За даними українських розвідників, у першу чергу під ударом окупантів може опинитися енергетична галузь. Російські хакери використовуватимуть досвід кібератак на енергосистеми України 2015 та 2016 років.

Таким чином ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по інфраструктурі насамперед у східному та південному регіонах України. Командування окупантів переконано, що це сповільнить наступ ЗСУ.

Також кремль має намір посилити DDoS-атаки на критичну інфраструктуру найближчих союзників України, насамперед Польщі та країн Балтії.