Американський фотограф зробив найчіткіше фото Юпітеру. Воно складається з 600 тисяч знімків

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Andrew McCarthy

Астрофотограф Ендрю Маккарті з американського штата Арізона показав вражаючу фотографію Юпітеру. Це зображення обʼєднує 600 тисяч знімків.

Про це пише портал Space.com.

Щоб зробити таку світлину, Маккарті використовував 11-дюймовий телескоп, камеру та програмне забезпечення для об’єднання кількох зображень. Він робив близько 80 фото на секунду, тому зображення вийшло таким чітким. Загалом, щоб зробити 600 тисяч знімків, фотографу знадобилося близько двох годин.

Andrew McCarthy

«Тієї ночі були дуже хороші умови, тому я побачив планету набагато детальніше, ніж зазвичай, і це було надзвичайно захопливо», — сказав Маккарті.