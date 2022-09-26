У Латвії стартують військові навчання НАТО з ракетними системами HIMARS

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У Латвії на території авіаційної бази Національних збройних сил 26 та 27 вересня пройдуть військові навчання країн-членів НАТО та країн-партнерів.

Про це повідомляє LSM.

На цих навчаннях планують відпрацювати перехоплення літаків, втрату радіозв’язку, управління літаками та підтримку авіації союзників у надзвичайних ситуаціях на землі та в повітрі.

«Цього року також планується залучити іспанський підрозділ NASAMS, який розташований на авіаційній базі Лієлварде, щоб провести навчання з протиповітряного захисту», — сказав офіцер з планування навчання ВПС Латвії, капітан Матіс Студентс.

У навчаннях також братимуть участь американські ракетні системи HIMARS. У латвійському Міноборони повідомили, що 26 вересня вони працюватимуть на аеродромах «Лієпая» та «Спілве».

Сили спеціальних операцій США в Європі проведуть навчання з посадки літака MC-130J Commando II та продемоснтрують швидке розгортання та підготовку HIMARS.

За тренуваннями HIMARS на аеродромі «Спілве» спостерігатимуть міністр оборони Артіс Пабрікс, генерал-командувач Національних збройних сил Леонід Калниньш та посол США в Латвії Джон Карвайл.

Після приземлення в аеропорту «Лієпая» ракетні системи перевезуть на військову базу Шкеде для відпрацювання цільових пострілів у Балтійському морі в зоні Латвії.