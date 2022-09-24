В Україні створили «Ініціативу Справедливості» для розшуку воєнних злочинців. За них даватимуть винагороду

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В Україні створили фонд «Ініціатива справедливості» (JIF), який збиратиме інформацію про російських воєнних злочинців та виплачуватиме за неї винагороду, а також сприятиме засудженню та покаранню.

Про це повідомив співзасновник JIF Станіслав Асєєв — український журналіст, колишній бранець бойовиків «днр» та автор книги-збірки «В ізоляції».

За його словами, фонд працюватиме у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Фонд збиратиме інформацію про конкретних злочинців і формуватиме профілі на кожного з них. На сайті JIF вже є профілі ігоря гіркіна, командира «кадировського» підрозділу «ахмат» Анзора Бісаєва, персоналу донецького концтабору «Ізоляція» та інших.

Асєєв заявив, що JIF має стати своєрідним українським Центром Візенталя, який після Другої світової війни розшукував катів єврейського народу.

«JIF створюється не на рік, не на два, а на десятиліття: ми розуміємо, що шукати цих потвор будемо стільки, скільки вони існуватимуть. Але коли росія дійде до рівня 1990 року, а росіяни будуть стояти в довжелезних чергах за самогоном, проклинаючи вже мертвого путіна, — гроші за цих потвор на сайті будуть для них цілим статком. І починати треба вже зараз», — заявив Асєєв.

До складу публічної команди JIF увійшли військовий кореспондент і правозахисниця Джанін ді Джованні, вчений Ігор Козловський, ветеран ФБР Карен Грінуей, звільнена з полону волонтерка-парамедик Юлія «Тайра» Паєвська, адвокат і ветеран Масі Найєм.