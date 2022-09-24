«Маріупольського м’ясника» Михайла Мізінцева призначили відповідальним за забезпечення військ росії

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Російського генерал-полковника Михайла Мізінцева, який керував облогою Маріуполя, призначили заступником міністра оборони рф, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення військ.

Про це повідомляє міноборони росії.

Мізінцев замінив на посаді генерала Дмитра Булгакова, який нібито перейшов на іншу роботу, але на яку саме — у відомстві не вказали.