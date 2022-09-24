Instagram дозволив 60-секундні історії
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Videvo
Соцмережа Instagram дозволила всім користувачам викладати 60-секундні історії (Stories). Раніше короткі відео різались на 15-секундні фрагменти.
Про нововведення пише TechCrunch.
Видання зазначає, що нововведення «частково стирає різницю» між історією та короткими відео Reels. Цією функцією часто користуються блогери, щоб публікували довгі ролики і не дробити їх у історіях.
У липні голова соцмережі Адам Моссері говорив, що Instagram продовжить розвивати відеоформат, оскільки аналітика показала, що він цікавий аудиторії. Тоді ж він повідомив про повернення старого дизайну на тлі критики користувачів через часті рекомендації та функції TikTok.
- У червні 2022 року Instagram збільшив максимальну тривалість Reels з 60 до 90 секунд і тестував повноекранний режим публікацій, як у TikTok. Від нього пізніше відмовилися.
- У червні Instagram почала тестувати функцію нотатки у форматі «історії». Це будуть короткі історії в повідомленнях (до 60 символів у формі наліпок), що зникають через добу.