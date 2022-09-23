Зеленський призначив нового посла України в Німеччині
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Oleksii Makeiev / Twitter
Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового посла України в Німеччині. Ним стане дипломат Олексій Макеєв.
Про це йдеться в указі президента № 662/2022.
Крім цього, Зеленський призначив українського посла в Південній Кореї Дмитра Пономаренка також послом у Монголії за сумісництвом.
Олексій Макеєв наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики та членом міжнародної експертної групи Єрмака — Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював у посольствах у Німеччині та Швейцарії, Макеєв добре володіє німецькою мовою.
- 9 липня президент Володимир Зеленський звільнив низку послів України в різних країнах. Зокрема, президент звільнив Андрія Мельника — посла в Німеччині, який став дуже відомим у цій країні завдяки нещадній критиці місцевого уряду за позицію щодо допомоги Україні. Німецьке видання BILD з посиланням на джерела в українському уряді повідомляло, що Мельника призначать заступником міністра закордонних справ.
- Сам Мельник повідомив, що залишить посаду посла 14 жовтня.