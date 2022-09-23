Зеленський призначив нового посла України в Німеччині

Новини

Oleksii Makeiev / Twitter

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового посла України в Німеччині. Ним стане дипломат Олексій Макеєв.

Про це йдеться в указі президента № 662/2022.

Крім цього, Зеленський призначив українського посла в Південній Кореї Дмитра Пономаренка також послом у Монголії за сумісництвом.

Олексій Макеєв наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики та членом міжнародної експертної групи Єрмака — Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював у посольствах у Німеччині та Швейцарії, Макеєв добре володіє німецькою мовою.