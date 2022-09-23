В Ізюмі завершили ексгумацію з місця масового поховання, загалом дістали 436 тіл

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Telegram / Олег Синєгубов

У місті Ізюм Харківської області, яке звільнили від російської окупації, завершилась ексгумація тіл з місця масового поховання. Загалом ексгумували 436 тіл, більшість з них мають ознаки насильницької смерті, а 30 — сліди катувань.

Про це 23 вересня повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Більшість загиблих – цивільні, 21 — військові. Є тіла з мотузкою на шиї, зі звʼязаними руками, поламаними кінцівками та вогнепальними пораненнями. У кількох чоловіків ампутовані геніталії.

Таке масове поховання не єдине в Ізюмі, в цьому районі є щонайменше ще три такі місця. Також є подібні поховання в інших звільнених містах Харківщини. Наразі такі місця оглядають і розміновують.