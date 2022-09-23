Били струмом, ножем і руками: британці розповіли про тортури в російському полоні

Новини

Громадяни Великої Британії, які повернулися з російського полону, в інтервʼю виданню Daily Mail розповіли, як росіяни піддавали їх тортурам — били, різали ножем, інсценували смертну кару та підключали до електричного струму.

Полонені кажуть, що на борту літака по дорозі до Саудівської Аравії вони вперше за кілька місяців їли «справжню їжу».

«У нас була яловичина та рис, курка, млинці з начинкою», — розповів британський парамедик Джон Хардінг, який останніми роками служив у полку «Азов» Національної гвардії України.

За його словами, він сильно схуд у полоні, оскільки їх тримали в тюремній камері по 23 години на добу. Також, за його словами, росіяни «дуже винахідливі», коли йдеться про тортури.

Вони переобладнали старий телефон таким чином, що військовополонений набирав на ньому номер, а коли циферблат повертався на місце, то бив електричним струмом.

«Були побиття, удари струмом і ще раз побиття. Один хлопець отримав ножове поранення в ногу, після чого його зашили. Думаю, нас катували задля забави», — наголосив Хардінг. За його словами, побиття могли тривати кілька годин.

Видання пише, що британці також зазнавали психологічних тортур. Як розповів Хардінг, охоронці навіть змусили його перед розстрілом записати прощальне відео для доньки.