Бомбардування і розстріли. Комісія ООН заявила про докази воєнних злочинів, скоєних російськими військами

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Андрій Бойко / «Бабель»

Комісія ООН, яка була створена у травні для розслідування заяв про воєнні злочини, знайшла докази. Слідчі встановили, що за злочинами стоять російські військові.

Про це пише DW з посиланням на голову Слідчої комісії Ради ООН з прав людини.

Поки що слідчі зосереджені на чотирьох областях: Київській, Харківській, Сумській та Чернігівській.

«Нас вразила велика кількість розстрілів у районах, які ми відвідали. Наразі комісія розслідує схожі смерті в 16 містах та населених пунктах», — сказав голова комісії Ерік Мозе.

Слідчі ООН поспілкувалися з понад 150 жертвами та свідками, а також відвідали 27 міст і селищ, де вони дослідили масові поховання, а також центри увʼязнення та тортур.

Комісія встановила, що військові росії цілеспрямовано бомбардували українські міста, зокрема цивільні об’єкти. Вони нерідко використовували заборонені касетні боєприпаси. Також росіяни активно практикували тортури, незаконно ув’язнювали та ґвалтували, зокрема і дітей. Вік жертв коливався від 4 до 82 років.