Петиція про вегетеріанські та веганські сухпайки для воїнів ЗСУ набрала 25 тисяч підписів. Її розгляне Зеленський

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Петиція про введення вегетеріанських та веганських сухих пайків для Збройних Сил України набрала 25 328 підписів, далі документ має розглянути президент України Володимир Зеленський.

Автор петиції Павлов Петро Михайлович просить ввести додаткові пайки для армійців, які не вживають мʼясних продуктів та продуктів тваринного походження за етичними поглядами, для віруючих, які дотримуються посту, та для тих, хто потребує дієти через проблеми з травленням.

«У якості прикладу візьмемо реалізацію цього в армії США: сухпай вегетеріанський американський військовий MRE (англ. «Meal, Ready-to-Eat», «Їжа, готова до вживання») з компонуванням вмісту Menu 11, 12, 13, 14 (Vegeterian). Дане різноманіття необхідне не для «обʼїдання», а для адекватного харчування, від якого залежить виконання військовими їх посадових обовʼязків», — зазначає автор.

Також він запевняє, що їжа рослинного походження не дорожча за мʼясну, а подеколи навіть дешевша, і що вона сприятиме здоровʼю військових і дасть змогу зберегти природу.